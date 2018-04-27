Власти США выступают за то, чтобы все страны-члены НАТО выделяли на военные нужны блока не только "обязательные" 2% от национального ВВП, но и возможно большие ресурсы.

Об этом в пятницу, 27 апреля на пресс-конференции с Ангелой Меркель в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы говорили о необходимости укрепить НАТО, гарантировав, что всего его страны-члены выполняют свое обязательство тратить 2% и, будем надеяться, намного больше от ВВП на оборону. Увеличение нашими союзниками по НАТО своих финансовых вкладов, чтобы все платили свою справедливую долю, имеет ключевое значение", - подчеркнул Трамп после переговоров с канцлером Германии.

Видео: youtube.com/The White House

Как сообщала "Страна", новый госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы ее приняли в НАТО.

Также Трамп на встрече с Меркель заявил, что хорошо было бы поладить с Россией.