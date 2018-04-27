В четверг, 26 апреля Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в споре по иску связываемых с Игорем Коломойским миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза".

"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафтой" не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В частности, не подлежит исполнению часть статьи 9 соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что 6 членов Набсовета Укрнафты избираются из числа кандидатов, предложенных Нафтогазом, а председатель Укрнафты и другие 5 членов Наблюдательного совета - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритариями.

Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться Наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению председателя правления.

"При этом, Суд постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются, не подлежащими выполнению", - сообщает пресс-служба.

В 2015 году три компании - миноритарные акционеры "Укрнафты", подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, подали на "Нафтогаз" иск в Международный арбитражный суд Лондона.

В частности, в иске миноритарии пожаловались на новый закон об акционерных обществах, который лишил их контроля над председателем правления "Укрнафты" и частью ее наблюдательного совета, а также снизил кворум для общего собрания акционеров с 60% до 50%.

Ранее миноритарии, благодаря акционерном соглашении от 2010 года и дополнениях к нему от 2011 года, имели эксклюзивное право предлагать общему собранию акционеров кандидата на пост главы правления "Укрнафты", который затем предлагал наблюдательному совету других членов правления, а также право предлагать 5 из 11 членов наблюдательного совета.

Также компании, условно, Коломойского жаловались, что "Нафтогаз" и государственные энергорегуляторы заставляли "Укрнафту" продавать газ для населения по цене ниже себестоимости добычи, не позволяли продавать газ на открытом рынке, а также отобрали часть газа компании, который находился в хранилищах "Укртрансгаза" .

"Начиная с января 2015 года, Украина и "Нафтогаз" взяли курс на получение контроля над менеджментом "Укрнафты" путем, который нарушает права заявителей", - говорилось в иске.

Также компании Коломойского утверждали, что премьер Арсений Яценюк и другие государственные чиновники не скрывали, что законодательные изменения направлены именно на смену руководства "Укрнафты". Для этого они процитировали несколько публичных заявлений Яценюка и заместителя главы "Нафтогаза" Андрея Пасишника на эту тему.

В связи с этим заявители утверждали, что подверглись и продолжают подвергаться существенным потерям и убыткам.

В иске указывалось, что требования миноритариев будут описаны в отдельном документе и будут содержать требование запретить "Нафтогазу" нарушать свои обязательства акционерного соглашения от 2010 года; описание прав и обязательств заявителей и "Нафтогаза" в соответствии с той же сделки; описание убытков и так далее.

Интересы Коломойского в суде представляла лондонская юридическая компания Feieldfisher.

В 2015-м году тогдашний премьер Арсений Яценюк заявлял, что через эту акционерное соглашение, которое с "Укрнафтой" подписало правительство Юлии Тимошенко, государство потеряло право предлагать кандидатуру председателя правления "Укрнафты". В противном случае Коломойский получал право подавать иск в лондонский суд, а сумма этого иска может составлять 5 миллиардов долларов.

Однако принятые Радой в 2015 году изменения в закон об акционерных обществах перекрыли действие этой сделки.

В то же время юридический анализ соглашения между "Нафтогазом" и "Укрнафтой", который есть в распоряжении "Украинской правды" содержит "вывод о несоответствии большинства ее статей нормам действующего законодательства, а в отдельных случаях, о ничтожности норм соглашения ввиду несоблюдения императивных норм и нарушения общественного порядка".

В частности, незаконными являются нормы о подчинении условий соглашения исключительно правовым нормам Англиии и разрешения споров исключительно в Лондонском суде.

Как сообщала "Страна", претензии Коломойского к Украине выросли до $5,4 млрд.

В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют $4,7 млрд.

Отметим, что "Укргаздобыча" стала самым крупным плательщиком налогов в 2017 году.