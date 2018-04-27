Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о желании "поладить с Россией". Об этом он сказал на брифинге для журналистов 27 апреля.

"Я уже много раз говорил, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо", - сказал Трамп.

Фото: Youtube.comDONALD TRUMP SPEECHES & PRESS CONFERENCE

Ранее Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Трамп, комментируя доклад, заявил, что развязанную против него "охоту на ведьм" необходимо прекратить. "Нет никаких доказательств связи штаба Трампа с Россией", доклад Комитета по разведке Конгресса США.

Напомним, последняя встреча Трампа и Меркель состоялась перед саммитом "Большой двадцатки" в Гамбурге за закрытыми дверями еще 6 июля 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Кадыров пообещал арестовать Трампа и Меркель и заблокировать их счета.