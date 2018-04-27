В Харькове закрыли областную детскую клиническую больницу из-за вспышки кори. Уже заболели ее 11 пациентов, после чего было принято решение о прекращение работы медучреждения до 10 мая.

Сначала заболел 6-летний мальчик, которого лечили от ОРВИ, а потом - его мама.

"И потом, когда мы уже перевели ребенка в детскую инфекционную больницу, где он должен был находиться по профилю, оказалось, что наши сотрудники попали в инфекционное отделение районной больницы", – рассказала заместитель главного врача Областной детской больницы Харьковщины Елена Пушкарь.

Только в этом медучреждении корь обнаружили у 11 людей. У восьми детей и трех взрослых. Малышей в состоянии средней тяжести перевели в детскую инфекционную больницу.

"Большинство - это дети без прививок. Примерно под 60 процентов детей, которые поступали, не получали ни одной прививки", - прокомментировал главный врач Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь.

Тем временем в больнице проводят профилактические мероприятия: кварцевание, обеззараживание, проветривание. Пациентов перенаправляют в другие детские лечебные учреждения области.

Чиновники же уверяют, что ситуация с корью в Харьковской области контролируемая.

"За весь период, с конца 2016 года, мы мониторим эту ситуация, когда начали возникать случаи заражения на территории области, включая этим 11, которые есть, - 38 случаев. Это проблема не только этих 11 человек, а общая проблема не только Харькова, а и всей Украины", - отметил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

С начала 2018 года корью в Украине заболели уже почти 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч - дети. Вирус унес жизни восьмерых людей. Медики отмечают: в зоне риска те, кто не прививался или пропустил график вакцинации. По данным Минздрава, самая сложная ситуация в 5-ти регионах: в Киевской , Волынской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях.

Как сообщала "Страна", число заболевших корью работников украино-датского предприятия достигло полусотни человек.

Отметим, что у Супрун хотят отменить "неэффективные" прививки для детей.