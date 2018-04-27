В Голосеевском районе Киева, возле острова Казачий, спасатели обнаружили тело человека. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

В столичную службу спасения позвонили сегодня в 16:01 и рассказали о том, что в заливе Днепра вблизи острова Казачий в Голосеевском районе находится труп. Об этом сообщил человек, который плавал на байдарке.

Туда направили водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС в Киеве. Спасатели с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам. Причины гибели и личность человека установят правоохранители.

По предварительным данным, тело находилось в воде около 3-4 месяцев.

Отметим, недавно в Киеве возле острова Жукова проводили масштабные спасательные мероприятия после того, как перевернулась лодка с тремя людьми.

Как сообщала "Страна", в Киеве студенты "выловили" из Русановского канала тело мужчины.

Также из Днепра вытащили тело девушки, личность пока не установлена.

Ранее в Черкасской области спасатели вытащили из Днепра утонувший ВАЗ.