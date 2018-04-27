После официального визита в США первая леди Франции Бриджит Макрон заявила, что супруга президента США Мелания Трамп "ничего не может". При этом она назвала первую леди США "прекрасной компанией".

Об этом сообщает французская Le Monde.

Бриджит Макрон заявила, что Мелания Трамп "была на самом деле веселой, у нас такое же чувство юмора, поэтому мы много смеялись".

"Но она не может ничего сделать. Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не говоря о том, чтобы выйти из дома. Она более ограничена, чем я. Я каждый день гуляю по улицам Парижа", - сказала супруга Макрона.

Французская первая леди также отметила, что жена Трампа - сильная личность, но работает над тем, чтобы это скрыть от всех.

Как сообщала "Страна", Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть.

Напомним, что Мелания Трамп и Брижит Макрон оголили ноги и помогли мужьям посадить дуб у Белого дома.