В ночь на 27 апреля на севере американского штата Висконсин разбился вертолет медицинской службы.

Об этом сообщает AP.

В результате крушения вертолета погибли три человека. Вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается воздушной и наземной медицинской эвакуацией.

Власти в северном Висконсине заявили, что три человека, погибших в результате крушения медицинского вертолета, были членами летного экипажа.

Главный заместитель шерифа округа Онида Дэн Хесс сказал, что на борту не было пациентов.

Поисково-спасательные группы добрались до места крушения только утром 27 апреля. Обломки вертолета были найдены возле города Хазелхерст в 241 километрах к северо-западу от Грин-Бэй.

Как сообщала "Страна", ранее в Балтийское море рухнул военный вертолет России.

Ранее появилось видео с места крушения вертолета в Хабаровске, в котором погибло шесть человек.

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