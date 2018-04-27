Власти США ожидают от Украины выполнения определенных условий на пути к членству в НАТО.

Об этом в пятницу, 27 апреля в Брюсселе заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.

"Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале, как партнере НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь", - сказал он, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий относительно членства в НАТО.

В пятницу, 27 апреля 2018 новоназначенный госсекретарь США Майкл Помпео впервые принял участие в министерском заседании НАТО.

Как сообщала "Страна", в Госдепе назвали условия для сотрудничества НАТО с Россией. Минские соглашения, Донбасс и Крым.

Отметим, что по мнению немецких журналистов, переговоры Меркель и Трампа могут оказаться "достаточно грубыми".