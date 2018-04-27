Сегодня, 27 апреля, в поселке Микулинцы в Тернополськой области на литейном предприятии спасатели ликвидировали последствия разлива более 10 килограммов ртути. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области.

К месту происшествия отправился дежурный караул ГПСЧ-12, в составе 5 человек и оперативная группа Теребовлянского районного отдела ГосЧС, в составе 3 человек.

На крыше складского помещения было обнаружено 7 резиновых колб с ртутью. Одна из емкостей была разгерметизирована. Спасатели провели механический сбор ртути и демеркуризацию территории, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Фото: ternopil.dsns.gov.ua

Всего собрано 10 кг 200 г ртути, в том числе 1 кг 50 г ртути, которая была разлита.

Пострадавших в результате данного происшествия не выявлено, угрозы жизни людей нет.

Как сообщала "Страна", в Бахмуте полицейский продал 7 кило ртути за 10 тысяч гривен. И попался.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком выбросили в мусорный контейнер 8 кило ртути.

Также во Львове, в подвале жилого дома, кто-то "забыл" почти кило ртути.