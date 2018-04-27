Бывшая руководительница "Белоцерковского военторга" задержана за растрату 1,3 миллиона гривен
Бывшая временно исполняющая обязанности директора "Белоцерковского военторга" задержана за растрату более 1,3 млн грн. Операцию провели сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре - декабре 2014 года бывшая временно исполняющая обязанности директора "Белоцерковского военторга" безосновательно перечислила средства предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.
27 апреля 2018 года во время санкционированного судом обыска квартиры с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователи военной прокуратуры совместно с оперативниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции задержали подозреваемую.
Следственные действия продолжаются. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей.
Подозреваемой грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля. Согласно распоряжению, с 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать так называемые зоны безопасности. За успокоительным названием кроется ужесточение пропускной системы и снижение прозрачности этих территорий.
Отметим, что в зоне АТО за месяц нашли 14 тайников с оружием.