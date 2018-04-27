Бывшая временно исполняющая обязанности директора "Белоцерковского военторга" задержана за растрату более 1,3 млн грн. Операцию провели сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре - декабре 2014 года бывшая временно исполняющая обязанности директора "Белоцерковского военторга" безосновательно перечислила средства предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.

27 апреля 2018 года во время санкционированного судом обыска квартиры с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователи военной прокуратуры совместно с оперативниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции задержали подозреваемую.

Следственные действия продолжаются. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей.

Подозреваемой грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля. Согласно распоряжению, с 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать так называемые зоны безопасности. За успокоительным названием кроется ужесточение пропускной системы и снижение прозрачности этих территорий.

Отметим, что в зоне АТО за месяц нашли 14 тайников с оружием.