Вечером в пятницу, 27 апреля во втором по величине городе Армении - Гюмри, начался новый массовый митинг оппозиции. Его возглавил лидер нынешних протестов - депутат армянского парламента Никол Пашинян.

На центральной городской площади Возрождения собрались несколько тысяч человек, передает Интерфакс.

Гюмри традиционно считается городом, жители которого придерживаются оппозиционных взглядов и на выборах отдают наименьшее количество голосов за представителей действующей армянской власти.

Днем Пашинян и сотни его сторонников организовали автопробег из Еревана в Гюмри, во время которого кортеж делал остановки во всех населенных пунктах, где оппозиционного лидера встречали жители городов и сел.

Планируется, что завтра, в субботу Пашинян проведет митинг в городе Ванадзор.

Эти дни в Ереване Пашинян объявил "выходными" для оппозиционеров, в которые он призывает митингующих "отдохнуть и с новой силой начать акции в воскресенье".

Напомним, что с 13 апреля в Ереване и других крупных городах Армении проходят митинги. Изначально их целью было не допустить назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате тот покинул этот пост 23 апреля. Однако акции протеста не прекращаются.

Возглавивший протесты депутат Никол Пашинян выдвинул новые требования к властям. В частности, он заявляет, что Карен Карапетян, как представитель правящей партии, не должен возглавлять правительство, а он сам готов стать премьером, если на то будет воля народа.

Вопрос о выборах нового премьер-министра будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания Армении, которое состоится 1 мая.

Как сообщала "Страна", Пашинян рассказал о своих целях: "Или я стану премьером Армении, или никто".

Напомним, что премьер-министра Армении собираются назначить 1 мая.