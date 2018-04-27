В городе Бриджуотер, в графстве Сомерсет, местная жительница снимала грозу на видеокамеру, когда случайно зафиксировала загадочный объект, который падал с неба.

Об этом сообщает AB News в Youtube.

Автора видеоролика зовут Меган Тейлор. Она рассказала, что пришла от увиденного в изумление и ее это даже немного напугало. Меган отметила, что объект появился после серии вспышек молнии и стремительно пролетел по небу.

Видео: Youtube.com/AB News

Ученые пока затрудняютя сказать, что это было, и приступили к поискам таинственного "небесного гостя".

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