Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение нескольких недель, передает Reuters.

Трамп выразил надежду на то, что КНДР и Южная Корея "смогут когда-нибудь жить в гармонии, процветании и мире".

"Похоже, это может произойти", - сказал Трамп на встрече с американскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее "Страна" разбиралась, о чем уже договорились главы Северной и Южной Кореи.

В подписанном 27 апреля документе лидеры двух Корей объявили о начале "эры мира" и пообещали работать над избавлением Корейского полуострова от ядерного оружия. Подготовить мирный договор и подписать его планируется уже в текущем году.

Обе страны до сих пор официально находятся в состоянии войны, которая де-факто прекратилась в 1953 году.

Напомним, что в Комитете по разведке палаты представителей Конгресса США официально признали отсутствие каких-либо доказательств сговора или координации действий избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года.