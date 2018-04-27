Выпускникам этого года в случае проблем с получением ID-карточки необходимо оперативно обратиться в Государственную миграционную службу.

Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки.

"Если у будущих абитуриентов возникают проблемы с получением ID-карточки, то им необходимо обратиться в Государственную миграционную службу. Соответствующее разъяснение МОН предоставляет в ответ на многочисленные звонки абитуриентов и их родителей по оформлению ID-карточек для выпускников школ, которым этот документ нужен для дальнейшего поступления в вузы", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что в Государственной миграционной службе, на запрос МОН, информируют, что впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

"Если же со дня подачи заявления прошло больше времени, но ID-карточку вы не получили, то нужно обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управления ГМС в вашем регионе", - добавили в прес-службе Минобразования.

Кроме этого, можно обратиться непосредственно в Государственную миграционную службу по номеру горячей линии (044) 278-50-30.

В МОН напомнили, что поступать по свидетельству о рождении могут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018 года. Всех других поступающих МОН призвал заранее побеспокоиться о получении паспорта в форме ID-карточки.

Как сообщала "Страна", киберполиция Киева разоблачила банду талантливых фальшивопечатников. Они делали все - от ID-карт до дипломов.

Мы писали, что Верховный суд запретил украинцам отказываться от ID-карточек по религиозным убеждениям.