В пятницу, 27 апреля состоялся первый матч 29 тура УПЛ. Шахтер, перед важным домашним матчем с Зарей, играл на выезде против Мариуполя.

С первых минут "горняки" установили контроль над мячом и начали атаковать ворота хозяев. Оппоненты уверенно оборонялись и не позволяли "горнякам" опасно приближаться к воротам.

Игра шла спокойно и первый опасный момент у ворот Мариуполя случился лишь во второй половине первого тайма.

Александр Зубков пробивал с угла штрафной, но вратарю хозяев со второй попытки удалось забрать мяч.

После перерыва игроки Шахтера прибавили в скорости и в обороне Мариуполя начали появляться разрывы. Возросшее, благодаря скорости, качество атак "горняков" вылилось в гол на 65-й минуте.

Исмаили вовремя отдал пас на новичка "горняков" Оларенважу Кайоде и нигериец точным ударом вывел свою команду вперед.

После пропущенного гола хозяева предпринимали попытки перехватить инициативу у "горняков", но команде Паулу Фонсеки удалось спокойно и уверенно завершить матч.

"Горняки" завоевывают 3 очка и вновь уходят в отрыв от "Динамо".

Как сообщала "Страна", звезда "Динамо" прокомментировал "раздумья" Мбокани и Мораеса об уходе из команды.

Напомним также, что один из футбольных клубов Киева сменит название с 2019 года.