Депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве контрибуции. Об этом он сказал в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, Россия должна передать мост консорциуму в виде компенсации за оккупацию полуострова.

"Мост - это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине", - сказал Чубаров.

Он также предложил, чтобы каждый, кто поселился в Крыму непосредственно после аннексии Крыма, должен со стороны украинского государства получить официальное предупреждение о том, что после деоккупации Крыма ему придется выехать с территории Украины как лицу, которое незаконно оказалась на территории Украины.

"А все его сделки, в том числе по приобретению собственности и т. д., с нашей точки зрения будут признаваться юридически ничтожными. Мы должны каждого из этих людей отслеживать и предупреждать", - заявил он.

Как сообщала "Страна", ранее на Крымском мосту завершили укладку асфальта.

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