Государственное управление делами договорилось о закупке штор для Мариинского дворца в Киеве на сумму 7,6 млн гривен у ООО "Фирма "Калина", принадлежащей теще бывшего председателя Киевской областной государственной администрации (февраль - сентябрь 2016) Максима Мельничука.

Об этом свидетельствует данные системы публичных закупок ProZorro, передают "Украинские Новости".

Изначальная цена заказчика была 8 млн гривен.

Тендерные предложения подавали 4 фирмы, однако к аукциону были допущены только две.

Обе компании, чьи документы были отклонены, подали в Антимонопольный комитет жалобы на дискриминационный подход Госуправления делами к участникам.

В частности одна из компаний жаловалась на необоснованное отклонение ее тендерных предложений и допущение к конкурсу двух участников, включая "Калину", вторая - на необоснованное допущение к конкурсу другого участника.

Обе жалобы были отклонены АМКУ.

Из двух допущенных к конкурсу фирм "Калина" предложила цену ниже - 7,6 млн гривен.

Согласно заключенному договору, фирма должна до 30 июля поставить Госуправлению делами 153 комплекта штор для обустройства Мариинского дворца.

Договор о закупке штор был подписан с генеральным директором фирмы Ниной Примой, которая является основателем и конечным бенефициаром "Калины". Ее дочь, Алена Мельничук, работала заместителем генерального директора фирмы "Калина" и является супругой киевского экс-губернатора Мельничука.

Согласно сайту компании, в 2003 году дизайнеры "Калины" занимались оформлением интерьеров, изготовлением штор и скатертей, подбором эксклюзивной посуды для всех залов и комнат государственной резиденции "Дом с химерами", расположенной по ул. Банковой на территории Администрации президента.

Как сообщала "Страна", завод омбудсмена Денисовой за время ее депутатства "натендерил" более 100 млн.

Ранее СБУ заявила, что тендер на ремонт мостов в Николаеве выиграла фирма без опыта работы.

Также стало известно, что флагштоку за 47 млн гривен в Киеве - быть. У Кличко готовят новый тендер на проект.