В Европейском вещательном союзе (ЕВС) изменили правила голосования национальных жюри Евровидения. Организаторы уменьшили влияние на результат личного мнения каждого судьи в отдельности - в пользу "коллективного вердикта".

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Вместо ранее действовавшего простого среднего арифметического - оценки жюри будут вычисляться по более сложной схеме.

Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес, в зависимости от позиции, на которую судья поставит участника. Низший балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем высший, как показано на графике.

Фото: eurovision.tv

Благодаря этому коллегиальное решение судей будет иметь превосходство над мнением каждого члена жюри в отдельности. Это правило было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, а особое мнение одного из судей при этом может сильно повлиять на результат.

"С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться согласованно и что мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности", - сообщил супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.

Напомним, что в 2016 году Евровидение впервые за 40 лет изменило правила голосования. Тогда оценки профессионального жюри и зрительского голосования начали выставляться отдельно.

Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 - последним во втором полуфинале.

Как сообщала "Страна", украинский участник "Евровидения - 2018" Alekseev рассказал, почему выбрал Белоруссию. "Меня поддержал Лукашенко".

Напомним, что на концерты Евровидения запретили приходить с зонтиками и приносить скотч.