Организаторы Евровидения - 2018 изменили правила голосования судей
В Европейском вещательном союзе (ЕВС) изменили правила голосования национальных жюри Евровидения. Организаторы уменьшили влияние на результат личного мнения каждого судьи в отдельности - в пользу "коллективного вердикта".
Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Вместо ранее действовавшего простого среднего арифметического - оценки жюри будут вычисляться по более сложной схеме.
Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес, в зависимости от позиции, на которую судья поставит участника. Низший балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем высший, как показано на графике.
Фото: eurovision.tv
Благодаря этому коллегиальное решение судей будет иметь превосходство над мнением каждого члена жюри в отдельности. Это правило было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, а особое мнение одного из судей при этом может сильно повлиять на результат.
"С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться согласованно и что мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности", - сообщил супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.
Напомним, что в 2016 году Евровидение впервые за 40 лет изменило правила голосования. Тогда оценки профессионального жюри и зрительского голосования начали выставляться отдельно.
Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.
Представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 - последним во втором полуфинале.
Как сообщала "Страна", украинский участник "Евровидения - 2018" Alekseev рассказал, почему выбрал Белоруссию. "Меня поддержал Лукашенко".
Напомним, что на концерты Евровидения запретили приходить с зонтиками и приносить скотч.