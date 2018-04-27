В Киеве под стенами главного областного управления Национальной полиции состоялся пикет против бездействия правоохранительных органов при поджоге ромского лагеря на Лысой горе, передает Нигилист.

Протестующие требовали расследования действий ультраправых националистов С14 и управляемой ими Муниципальной стражи, которые открыто, с применением силы выгнали взрослых и детей из палаточного лагеря и подожгли их имущество, оправдываясь заботой об окружающей среде.

Девизом пикета стал призыв: "Уберите мусор из головы!". Организаторами выступили No Borders project (Проект Без Границ) и Center for Civil Liberties (Центр Гражданских Свобод). Поводом для антипогромного субботника стало недавнее сожжение ромского лагеря на Лысой горе представителями С14.

Фото: nihilist.li/

"Мы требуем расследования событий на Лысой Горе", - рассказал один из организаторов акции Андрей Кулибаба из Центра Гражданских Свобод.

Участники развесили фотографии с места погрома - "Это не субботник!" на перилах лестницы Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Трое участниц с плакатами выстроились в ряд, формируя предложение: "Расследовать преступления", "Называть вещи", "Своими именами". Один из участников пришел с табличкой "Горим!", висящей на шее на тонкой красной нитке.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео разгона ромов на Лысой горе. Забрасывали камнями и "поливали" газом.

Стало известно, что после публикации видео о разгроме националистами лагеря ромов полиция наконец-то открыла два дела.

Напомним, спустя четыре дня Аваков назвал варварством разгон лагеря ромов на Лысой горе.