В российском селе Старополье местные школьники обратились к депутату Владимиру Петрову с просьбой выделить средства на покупку нового компьютера "необходимого для обучения". Деньги от него они получили, но вместо ПК приобрели подручные материалы и установили памятник интернет-чату Телеграмм.

Монумент создали в виде логотипа мессенджера - голубого самолетика, передает Online47.

Сельский глава Виталий Овлаховский рассказал, что установка памятника Телеграмму напротив здания сельской администрации стало для него "неожиданностью".

"Петров дал детям личные деньги на покупку ноутбука, а также подписал договор пожертвования без указания предмета и фамилий. Поскольку ребята несовершеннолетние", - сообщил сельский глава Старополья.

Фото: online47.ru

Как сообщала "Страна", создатель Telegram заявил, что блокировка мессенджера противоречит интересам России.

Напоминаем, кстати, самые полезные украинские боты в Telegram.