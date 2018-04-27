Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировала российского десятиборца Александра Погорелова за нарушение антидопинговых правил и лишила его бронзовой медали, завоеванной на чемпионате мира 2009 года, передает ТАСС.

По информации пресс-службы ИААФ, допинг-проба Погорелова, которая была взята на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, дала положительный результат. Поэтому россиянин был дисквалифицирован на два года, срок отстранения отсчитывается со 2 июля 2016 года и закончится 1 июля 2018 года.

Все результаты спортсмена, показанные им в период с 23 августа 2008 года по 21 февраля 2010 года, аннулированы. Таким образом, бронзовая медаль ЧМ-2009 Погорелова перейдет украинскому атлету Алексею Касьянову.

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