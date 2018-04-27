Служба безопасности Украины с начала апреля текущего года выявила 14 тайников с военными средствами поражения в районе проведения АТО.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В спецслужбе отметили, что схроны были оборудованы в заброшенных зданиях и шахтах, а также вблизи дорог и некоторых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранители изъяли из тайников 3 кассетных боеприпаса к реактивной системе залпового огня "Ураган", 7 танковых и артиллерийских снарядов, 2 противотанковые мины и четыре гранатомета. Также было выявлено более 800 гранатометных выстрелов, 2 мины МОН-90, свыше 70 гранат, почти 19 тысяч патронов различного калибра, 4 сигнальные мины и 20 взрывателей к артиллерийским снарядам.

Также в одном из районов Мариуполя сотрудники СБУ обнаружили скрытое место незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки.

Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании дачного кооператива вблизи газораспределительной станции правоохранители изъяли 6 гранат РГД-5, гранату Ф-1, тротиловую шашку и почти 400 патронов различного калибра.

По оперативной информации, боевики незаконных вооруженных формирований планировали использовать обнаруженные боеприпасы для организации терактов в Мариуполе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, с 30 апреля на Донбассе вместо АТО вводится "особый порядок".