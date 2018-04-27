Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не нашел каких-либо доказательств сговора или координации действий избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года.

Об этом президент США написал в своем твиттер-микроблоге в пятницу, 27 апреля.

"Только что: опубликован отчет Комитета палаты представителей Конгресса США по разведке. "Нет доказательств" того, что штаб Трампа "вступил в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания (имеется ввиду избирательная кампания Хиллари - Прим.Ред.) Клинтон заплатила за "оппозиционное исследование", полученное от России. Вау! Абсолютная охота на ведьм! Должна закончиться сейчас", - написал Дональд Трамп.

Ранее Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

Как сообщала "Страна", советник Трампа по нацбезопасности рассказал послу России, что мешает нормальным отношениям между странами.

В США прошла встреча советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона с российским послом Анатолием Антоновым.

Напомним, что Демпартия США подала в суд на Россию, Дональда Трампа и WikiLeaks.

Среди прочего в их иске подчеркивается то, что за путешествие Дональда Трампа в Москву в 1980-х годах заплатил СССР.