Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении судье Подольского районного суда Киева Татьяне Войтенко в злоупотреблении влиянием с целью получения взятки в 10 тысяч долларов.

Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в суде. "Сообщили о подозрении Войтенко", - сказал он.

По его словам, о подозрении пока сообщили только одной судье.

Она подозревается в совершении преступления по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Источник сообщил, что никто из других судей пока не задержан.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают двух судей Подольского райсуда Киева в получении 10 тыс. долларов взятки.

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