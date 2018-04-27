В Киеве члены националистической организации "Немезида" на днях сожгли несколько домов семей ромов на Русановских садах.

Чудовищный инцидент сняли на видео и опубликовали в сети.

На опубликованных кадрах видно, как несколько молодых людей зашли в один из частных домов, облили горючим веществом одеяла и коврики, лежавшие на полу, и подожгли их.

"Чтобы помочь скорейшему выселению ромов с Русановских Садов, мы подожгли несколько обжитых ими домов. Также мы были вынуждены "угостить" одного из них перечным баллончиком", - заявили члены "Немезиды" в Telegram.

Ранее "Страна" писала о том, что Князев заявил о дружелюбном отношении киевлян к ромам после разгона табора на Лысой горе.

Также мы сообщали, что после публикации видео о разгроме националистами лагеря ромов полиция наконец-то открыла два дела.