На столичном Подоле с 1 мая намерены расширить пешеходную зону и изменить схему проезда для транспорта. Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской госадминистрации в Facebook.

"В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Разделение. Пока же мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предусматривает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле", - рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

С Контрактовой площади планируют убрать бетонные блоки, которые ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Заезд на площадь с ул. Ильинской перекроют. Транзитный проезд по ул. Григория Сковороды останется, но будет отгорожен - поэтому к пешеходной зоне присоединят комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

По новой схеме транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, пустят с другой стороны квартала, по улице Волошской, при чем направление движения изменится на противоположное. Левый поворот на Подол с ул. Спасской планируют перенести на ул. Хорива - ожидается, что благодаря этому на ул. Набережно-Крещатицкой уменьшатся пробки.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофора и 6 модернизировали.

Фото: facebook.com/kievtransport/

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, регулируемый светофором. Вместе с тем левый поворот на ул. Спасскую планируют закрыть. Ожидается, что это уменьшит длину пробок, которые сейчас в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет проходить через улицы Константиновскую и Хорива - считается, что это существенно сократит длину заторов по улицам Верхний Вал и Глыбочицкая в вечерние часы пик, а перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

На ул. Хорива между улицами Межигорской и Константиновской установили разделители потоков, чтобы решить проблему с припаркованными авто.

"Следующими этапами реорганизации движения на Подоле будет изменение направления движения по улице Андреевской и проезда по Боричевому спуску - до улицы Набережно - Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев по улице Спасской ближе к Контрактовому дому", - говорится в сообщении профильного департамента КГГА.

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