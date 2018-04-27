Генеральная прокуратура сообщила о подозрении нескольким злоумышленникам, которые мошенническим путем выманили 200 тысяч долларов у детей арестованного по делу о "налоговых ямах" экс-руководителя Харьковской областной налоговой администрации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывший руководитель Харьковской областной налоговой администрации был задержан в мае 2017 года следователями Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении властью и служебным положением.

"На основании этих событий злоумышленники путем злоупотребления доверием ранее знакомых с ними детей задержанного, пользуясь тем, что те находились в подавленном состоянии, завладели их денежными средствами в сумме $200 тысяч за, якобы, решение мошенниками вопроса об избежании их отцом реальной меры наказания и конфискации имущества", - говорится в сообщении.

На основании решений Печерского райсуда Киева следователи провели обыски по месту работы, регистрации и проживания фигурантов расследования.

В настоящее время следствие устанавливает круг иных лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению.

За данное преступление фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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