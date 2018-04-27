Сотрудники полиции в Винницкой области спасли пьяного водителя, который не справился с управлением автомобиля, съехал в реку и начал тонуть.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сегодня, 27 апреля около 02:30 в городе Липовец Винницкой области во время несения службы экипаж группы реагирования патрульной полиции заметил автомобиль ВАЗ 2108, водитель которого, 27-летний местный житель, превысил скорость. Незадолго до этого полицейские видели, как водитель автомобиля на автозаправке распивал спиртные напитки, и сделали ему замечание. Мужчина заверил, что за руль садиться не собирается, домой поедет на такси, а машину оставит до утра на заправке.

Однако на самом деле после употребления алкоголя пьяный мужчина сел за руль. По требованию полиции остановиться, водитель прибавил газу и начал уходить от погони. В результате, не справившись с управлением, правонарушитель слетел с дороги в реку.

Полицейские вызвали спасателей, скорую помощь и, чтобы не терять времени, прыгнули в воду спасать водителя. Едва полицейские вытащили из воды нарушителя, его автомобиль утонул. Применив спецтехнику, утром спасатели достали из реки автомобиль.

Фото: npu.gov.ua

Во время медицинского обследования установлено, что содержание алкоголя в крови водителя-нарушителя в девять раз превысило допустимую норму и составило 1,83 промилле алкоголя.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина привлечен к административной ответственности согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщала "Страна", на Черниговщине фура сбила велосипедистку и рухнула с моста в реку.

Мы писали, что на Закарпатье джип с мужчиной и ребенком смыло в реку.

Ранее в реке Прикарпатья нашли тело женщины, которая ушла из дома после ссоры с мужем.