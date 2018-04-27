Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

"В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс", - говорится в документе.

Кроме того, в докладе выражается уверенность в том, что Россия продолжит "разрушать западные демократические государства".

Ранее "Страна" писала о том, что в США заявили, что активность хакеров на выборах президента наблюдалась в 21 штате.

Также мы сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности рассказал послу России, что мешает нормальным отношениям между странами.