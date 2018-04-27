На Волыни произошла огненная трагедия. Здесь, в городе Рожище, вспыхнул частный дом, и в огне пожара погибли три женщины - бабушка, мама и внучка. Об этом сообщает пресс-служба ГоЧС в области.

"27 апреля в 00:26 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Кулиша в городе Рожище. Уже через семь минут к месту вызова прибыли сотрудники 3-й Государственной пожарно-спасательной части, а еще через несколько минут - пожарные местной пожарной охраны села Переспа", - уточнили спасатели.

На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем. Одновременно с тушением пожара внутри дома проводился поиск его жильцов. Спасти их оказлось невозможно - в доме обнаружены тела трех погибших женщин - бабушки 1939 г.р., ее дочери 1959 г.р. и внучки 1982 г.р., которые проживали в этом доме.

Пожар был локализован в 01:25, ликвидирован - в 04:30. Тушение и поиск людей усложняли захламленность здания и придомовой территории. Причина пожара устанавливается.

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