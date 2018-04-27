В Киеве уже неделю по нарастающей раскручивается расистский скандал.

В минувшее воскресенье националисты из скандальной организации С14 разгромили табор ромов. Совпадение или нет - но случилось это сразу после дня рождения Адольфа Гитлера, который, к слову, является организатором геноцида этого народа.

Соцсети и международные организации ответили возмущением на погром. И только после этого полиция соизволила хоть как-то прореагировать на инцидент, которым сами националисты из С14 (которые, к слову, не скрывают свои связи с СБУ и уже неоднократно отмечались различными провокационными акциями) несколько дней до того хвалились "подвигами" на многочисленных фото и видео.

"Страна" собрала все, что известно об этом инциденте и как на него реагировали украинцы.

Что произошло на Лысой горе

В ночь с 20 на 21 апреля, радикалы из группы С14 устроили погром лагеря ромов на Лысой горе. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

"Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", – сообщил он.

Фото: Facebook.com

При этом националисты опубликовали только относительно мирную "уборку мусора". Но в сети появились и другие видео - на которых радикалы гнали женщин с детьми.

Да и по словам очевидцев, нападавшие использовали "газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". Среди пострадавших были дети. Часть из 15 палаток, которые были в лагере, нападавшие сожгли.

Сами ромы рассказали, что нападавшие резали ножами их вещи. Сначала, по их словам, пришли двое мужчин и потребовали, чтобы люди уезжали на Закарпатье. У одной женщины нашли деньги, забрали их и сказали, что отдадут только после того, как все ромы уйдут.

А позже пришли другие люди, уже в балаклавах, и начали жечь поселение. В ромов бросали камнями, которые ранили детей.

Фото: Facebook.com

В итоге жители табора побросали вещи и сбежали к гаражам в поисках укрытия, позвонили в "102", однако полиция приехала лишь через полчаса. На настоящее время все ромы уехали на Закарпатье, а некоторые дети в их семьях заболели.

Ромы в основном приезжали из Закарпатья в столицу на поминальные дни, как делают каждый год.

Фото: 24tv.ua

Арийское спокойствие властей

В полиции сначала сообщили, что официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал. Полицейские отметили, что начнут следствие по факту сожжения лагеря ромов, только после официального обращения в органы правопорядка.

Когда инцидент стал резонансным, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

"Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Они оставили после себя много мусора, но это мусор сожгли", - сказал Крищенко.

По его словам, полиция не получала ни одной жалобы на побои или насилие.

И все же полиция вынуждена была открыть сразу два уголовных производства лишь после публикации этого шокирующего видео - по статьям об умышленном повреждении имущества путем поджога и хулиганстве.

Наконец, спустя четыре дня случившееся прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Инцидент с участниками организации С14 он назвал "средневековым варварством".

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Нацполиция не разделяет граждан по этническому признаку, когда следит за публичным порядком и борется с преступностью", - заявил министр 25 апреля. То есть на четвертый день после инцидента.

Он добавил, что события в лесопарковой зоне на Лысой горе в Киеве 21 апреля будут расследованы полицией, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Национальная полиция, в свою очередь, сообщила, что для защиты прав ромов в Киеве будет создана рабочая группа. В ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники.

Международный резонанс

Реакция полиции и Авакова во много объясняется, что ситуацией возмутились международные организации.

Так, Amnesty International потребовала от украинской власти расследовать погром радикальной организацией "C14" лагеря ромов в Киеве.

"Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования нападения", - говорится в заявлении международной правозащитной организации.

В Amnesty International отмечают, что Украина имеет внутренние и международные обязательства не допускать нарушений прав человека, в частности "нарушения права на жизнь и права на свободу мирных собраний".

Также на погром обратил внимание украинский Хельсинский союз по правам человека. "УХСПЧ решительно осуждает действия представителей "С14" в Голосеевском районе Киева, так как разрушение поселения ромов является грубым нарушением прав человека, а также считает недопустимым преследование его жителей", - сказано в заявлении союза.

Правозащитники также обратились к руководству Голосеевской РГА с просьбой проверить факты участия сотрудников администрации в происшествиях 19 апреля и установить правомочность их действий.

Замечание совершенно справедливое. Ведь, как уже писала "Страна", радикалы из С14 вошли в так называемую "муниципальную варту" этого района. То есть получили официальный правоохранительный статус. И, судя по всему, именно эта "варта" принимала участие в ромском погроме.

Реакция общественности

В Киеве под зданием главного областного управления Национальной полиции сегодня, 27 апреля, состоялся пикет против бездействия правоохранительных органов при поджоге ромского лагеря. Протестующие требовали расследования действий ультраправых националистов С14 и управляемой ими Муниципальной стражи.

Фото: nihilist.li

Реагируют и блогеры в Facebook. Телеведущая Наталья Влащенко высказывается о тех, кто поддержал действия радикалов: "Мне странно, что некоторые (известные, кстати) люди считают, что ультраправые организации могут разгонять собрания людей ( цыган, украинцев, крестьян, геев, водителей евроблях) только на том основании, что надо , дескать, наводить порядок.

Во всем мире для наведения порядка существуют закон и суд, а не люди в масках. Потому что завтра они могут прийти к умникам. И даже , возможно, почитать им Карла Маркса, прежде чем их кулаки и ноги в бутсах начнут мелькать в воздухе".

Волонтер Юрий Касьянов постит видеоцитату из фильма "Убить дракона" со своим комментарием: "С14 доблестно гоняет цыган по Киеву. Ну, не Косюка же, в самом деле, гонять, не Ахметова, и не Порошенко, и не отца родного - Виталика Кличко - там ведь не палатки, а палацы, охрана и все понты. Там красиво не получится...

"...Дракон очень добр, он избавил нас от цыган".

Бизнесмен Гарик Корогодский заявляет, что активисты так себя ведут, потому что украинцы спокойно относились к мусорным люстрациям в 2014 году:

"По дороге из Одессы в Киев, я попал в аварию. Двое угашенных вусмерть цыган выскочили на встречку. Им ничего, в моей машине пострадал серьезно только я. Мерседес под списание. Теперь, внимание, вопрос: можно ли сносить цыганский городок? Правильный ответ – никогда. А началась вся х**ня с мусорных люстраций. Вспомните, какой вы от них ловили кайф. Рыгов же люстрировали, не людей".

Блогер Макс Бужанский анализирует реакцию на случившееся: "Когда вы возмущены погромом на Лысой Горе, вы нормальный человек. Когда вы сначала задаете вопрос, а кого громили?- вы ничем не лучше погромщиков. И чтобы вы после этого вопроса не сказали, неважно. Уже не интересно".

Журналист Ирина Гаврилова проводит некоторые параллели: "А что, все логично. Сначала поздравляем Гитлера с днем рождения,потом сжигаем цыган, потом приходим за евреями... Волноваться не надо,потому что фашизма в Украине нет".

Елена Павленко: "Каждый украинский прогрессивный либерал непременно сломается на ромском вопросе. Я столько радостного гиканья на тему "Так им и надо, что их сожгли" не читала в ленте давно.

Я уже жду продолжения банкета, потому что за призывами "бей цыган" всегда идут призывы "бей жидов". И поверьте - никто не будет против: о том, что Вальцманы-Капительманы все здесь захватили и угнетают, слышали неоднократно.

Многие до сих пор удивляется, как это немцы, нация Бетховена и Гете, пришли в 30-40-х годах к такой страшной дикости, что тысячами загоняли в газовые печи живых людей и делали их кожи абажуры. Ну как как? Постепенно. Как мы сейчас. Сначала выгоняли евреев из городов, потом запрещали ходить там и сям, а дальше уже и на опыты их можно, разве же это люди.

За этим всем стоит разве не самый сильный первичный страх человека - страх перед чужаком. Люди друг друга в принципе не очень терпят, а национальное или сексуальное отличие будто бы легитимизирует ненависть. Цыганва грязная и вороватая, евреи грязные и хитрые, ***расы караулят, чтобы схватить нас за жопы и изнасиловать, феминистки хотят разрушить традиции дедов-прадедов - кругом эти ненавистные иностранцы, страшные, не такие, жги их!

Такие чувства - это вообще-то нормально. Но показывать их на людях - это все равно, что, например, публично пукать. Я, знаете, тоже очень не люблю представителей одной там национальности. Я тоже - жертва стереотипов, я считаю этих людей наглыми и дерзкими, но лучше откушу себе язык, чем скажу об этом вслух - тем более на фоне таких событий.

Я считаю себя цивилизованным человеком, а для цивилизованного человека признаваться в ненависти к представителям определенной нации или сексуальной ориентации - это такая же гадость и дикость, как пользоваться туалетной бумагой в уборной. От вас, господа ромофобы, воняет".

Впрочем, судя по реакции националистов, останавливаться они не намерены. Видимо, в отсутствие большого числа мигрантов (традиционный объект ненависти для европейских наци), украинские ультраправые решили отрабатывать тему "борьбы с инородцами" на ромах.

По крайней мере, в С14 уже заявили, что считают свои действия по разгрому лагеря полностью правильными.

В этом их поддерживают и представители других радикальных организаций.

Вот что пишет глава пресс-службы Национального корпуса Роман Чернышев: "Парадокс щекотливой ситуации с повышенным вниманием к хаотичным скоплениям цыган: спроси каждого по отдельности, как человек относится к снующим по вагонам транспорта цыганам, к их самозахватным лагерям в природных зонах (не только Лысая Гора, но также набережные Днепра), а также, хотели бы вы, чтобы рядом с вашим домом цыгане разбили свой микротабор - все зафукают, замашут руками, станут закатывать глаза и хвататься за голову. У каждого в загашнике памяти найдется пара историй о негативных встречах его самого или его знакомых с изобретательными представителями этого милого народа. Но в то же время маниловские стоны праздных "правозащитников" в поддержку сородичей киношного Будулая набирают сотни лайков в ФБ от тех же самых людей. Вот такое вот медиа-айнене".

Не удивительно в этом конексте, что националисты продолжают нападения на ромов. Например, некая организации "Немезида" на днях сожгла несколько домов семей ромов на Русановских садах. Несколько молодых людей зашли в один из частных домов, облили горючим веществом одеяла и коврики, лежавшие на полу, и подожгли их. Поджог сняли на видео и опубликовали в сети.

"Чтобы помочь скорейшему выселению ромов с Русановских Садов, мы подожгли несколько обжитых ими домов. Также мы были вынуждены "угостить" одного из них перечным баллончиком", - заявили члены "Немезиды" в Telegram.