На севере Китая вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в провинции Шэньси. Об этом сообщает издание The China Daily.

По предварительным данным, в результате нападения погибли семеро детей, еще 12 человек получили ранения.

"Подозреваемый в нападении задержан. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18:10 по местному времени (13:10 по Киеву).

Как отмечают правоохранители, на данный момент мотивы действий нападавшего не установлены.

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