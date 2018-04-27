Самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Во избежание распространения недостоверной информации и соблюдения прав и интересов туристов авиакомпания официально заявляет: в соответствии с заключенными МАУ соглашениями, авиакомпания осуществит чартерные рейсы для перевозки туристов туроператора Join UP исключительно по маршрутам Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев 30 апреля (рейс PS5013/5014), 2 мая (рейсы PS5011/5012 и PS5013/5014) и 3 мая (рейс PS5011/5012). Выполнение любых других чартерных рейсов для перевозки туристов Join UP не предусмотрено", - говорится в заявлении авиакомпании.

МАУ обращает особое внимание на то, что любая информация по выполнению МАУ других чартерных рейсов для перевозки туристов Join UP, кроме вышеупомянутых, не соответствует действительности, является вводящей в заблуждение потребителей туристических услуг и что авиакомпания не несет ответственности за ее распространение.

"Авиакомпания МАУ призывает вас быть бдительными и проверять достоверность предоставленной вам информации во избежание соответствующих недоразумений во время путешествия", - говорится в заявлении.

В компании JoinUP также прокомментировали ситуацию для "Страны".

"С компанией МАУ нас связывает долгое и плодотворное сотрудничество, которое и продолжится согласно плановым договоренностям. Также смеем заверить, что каждый турист получит свой туристический продукт (авиаперелет, проживание, трансфер и страхование) в полном объеме", - рассказал нам исполнительный директор Join UP Дмитрий Сероухов.

Напомним, что группа туристических компаний JoinUP включает в себя многопрофильного туроператора JoinUP!, более 30 собственных операторских направлений; авиакассы "ACS Ukraine", аккредитацию IATA c 1996 года; франчайзинговую сеть турагентств яркого отдыха Join UP! & Enjoy; 50 офисов по всей Украине; систему оnline поиска и бронирования туров операторов Украины.

Как сообщала "Страна", напряженная ситуация с перелетами туристов Join Up уже возникала. Накануне Нового года 2017 сотни украинских туристов не могли вылететь из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов.

Отметим, что 33 пассажира из Винницы депортировали из аэропорта Тель-Авива.