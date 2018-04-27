На 77-м году ушел из жизни главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva ("Нива") Валерий Иванович Доманский. Причиной смерти стал инфаркт.

Об этом сообщает Drom.ru.

Инженер почти всю творческую жизнь посвятил работе над различными модификациями "Нивы". Начинал он еще с проекта "классической Нивы", а затем уже в роли главного конструктора работая над ее модификациями ВАЗ-21213 и 21214.

Доманский остался в тени другого создателя "Нивы" Петра Прусова, который ушел из жизни в 2017 году. Коллеги отмечают, что практической работы над машиной Доманский сделал намного больше.

Также он долго работал над плавающей "Нивой" (ВАЗ-2122 "Река"), разработка которой весла по заказу Минобороны. Модель в итоге не дошла до конвейера.

Самым известным широкой публике самостоятельным проектом конструктора стал внедорожник Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), которая выпускается предприятием "GM-АВТОВАЗ".

Фото: С. Казаков/АвтоВАЗ

Как сообщала "Страна", согласно декларации об имуществе Владимира Путина - в его собственности есть внедорожник "Нива".

Отметим, что инженер Apple погиб за рулем Tesla после того, как включил автопилот на трассе.