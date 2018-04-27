В Киеве у метро "Черниговская" умер мужчина, подавившись куском сала
Сегодня в Киеве около 14:00 возле киоска "Бистро" рядом с метро "Черниговская" внезапно умер мужчина. Об этом сообщает Информатор.
Как рассказали очевидцы, несчастный подавился большим куском сала.
Приблизительный возраст умершего - 50 лет.
Продавец "Бистро" вызвала скорую помощь. Через 5-7 минут на место происшествия прибыли 2 бригады медиков.
Фото: kiev.informator.ua
Со слов женщины, до приезда скорой прохожие пытались оказать мужчине первую помощь. Затем около получаса пострадавшего реанимировали медики. Однако спасти несчастного не удалось.
На месте ЧП работали патрульные. Полиция и судмедэксперты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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