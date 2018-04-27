Слухи об отставке главного тренера французского ПСЖ Унаи Эмери таки подтвердились. И подтвердил их сам Эмери. Так что у самого дорогого футболиста мира Неймара, когда он поправится после травмы, в новом сезоне будет новый тренер.

Как передает "СЭ", Унаи Эмери заявил, что уйдет в отставку после окончания сезона, на пресс-конференции перед матчем чемпионата Франции с Генгамом.

46-летний специалист отметил, что на тренировке все рассказал игрокам, обсудив это предварительно с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике.

Предполагают, что Эмери у руля ПСЖ сменит экс-тренер Майнца и дортмундской Боруссии Томас Тухель.

Ранее "Страна" сообщала, что в составе сборной Бразилии футболист "Шахтёра" получил престижный номер Неймара.