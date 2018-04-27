В "Укравтодоре" заявили, что досрочно завершили аварийный ремонт на дороге М-05 Киев – Одесса.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Укравтодора должны были успеть до 1 мая, но закончили ямочный ремонт раньше. Новость иллюстрируется красивыми фотографиями с фактически новой трассой.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Отмечается, что по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках полностью перестелен верхний слой дорожного покрытия. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Дорога М-05 эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта. В частности, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 млрд грн, отмечается в сообщении

Пользователи сетей заметили, что трассу отремонтировали, но местами обычным методом, сделав латки на ямах.

"Трассу Одесса-Киев отремонтировали! Ну как отремонтировали...Ну как трассу...", - пишет Valeriya Ivashkina.

Фото: facebook.com/lerrra

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