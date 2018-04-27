Задержанный в Германии по подозрению в хищении средств экс-нардеп от Блока Юлии Тимошенко, которого разыскивает НАБУ, Дмитрий Крючков содержится под стражей в немецкой Баварии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что мужчину, который около года скрывался от правоохранительных органов, 14 апреля задержали на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург. Крючкова остановили для проверки документов немецкие правоохранители.

"Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов", - говорится в статье.

По информации DW, после этого немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения.

С тех пор Крючков находится под стражей, поскольку немецкие правоохранительные органы подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на его арест до тех пор, пока из Украины не поступят документы на экстрадицию.

Напомним, председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрий Крючков подозревается в хищении сотен миллионов гривен компании "Запорожьеоблэнерго".

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