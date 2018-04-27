Группа народных депутатов Украины подала в Раду законопроект №8329 о внесении изменений в ст.133 Конституции Украины - переименовании Днепропетровской области.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект был зарегистрирован в пятницу, 27 апреля 2018.

Его текст не обнародован, соответственно - пока неизвестно, во что именно хотят переименовать Днепропетровщину.

Также до конца не ясны и мотивы о необходимости изменения Конституции Украины ради формальной смены административного названия одной из областей.

Согласно текущему статусу документа, он "передан на рассмотрение руководства".

Стоит отметить, что в авторстве законопроекта указаны фамилии 157 народных депутатов от разных парламентских фракций, что является своеобразным рекордом законотворческой деятельности.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

В ст. 133 Конституции Украины закреплена система административно-территориального устройства Украины:

"Систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села.

В состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская , Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь.

Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины".

Как сообщала "Страна", по состоянию на начало апреля 2018 года, в Киеве демонтировано более 50 объектов, которые попали под закон о декоммунизации. При этом декоммунизация в Киеве выполнена не на 100% и некоторые объекты пока еще целы.

Напомним, что депутаты собираются переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.