В Чернигове сегодня ночью от ножевых ранений погибли супруги, их 22-летняя дочь попала в больницу также с многочисленными ранениями.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, около 3 часов ночи к дежурному полиции поступило сообщение о криках в одном из жилых домов и следах крови в подъезде. Наряд патрульных обнаружил в подъезде мертвого мужчину, в квартире, которая была открыта, - женщину без признаков жизни. Также патрульные вызвали карету скорой помощи для девушки, которая имела многочисленные ножевые ранения. Девушка госпитализирована, ее прооперировали, и сейчас она находится в реанимации.

"На месте происшествия работают следователи и эксперты, из квартиры изъято орудие убийства. Никаких нареканий от соседей на семью не было, погибший мужчина - бывший военнослужащий. В процессе следствия могут появиться различные подробности",- прокомментировали в полиции.

В то же время, местные СМИ сообщают, что к убийству родителей причастна дочь, которая является приемной

Эту версию в полиции пока не подтверждают и указывают, что девушка находится в бессознательном состоянии. По факту двойного убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более людей), наказывается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Продолжается следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом во время рыбалки утонули два брата-школьника.

Также в Черниговском СИЗО до смерти забили заключенного на прогулке.