Сервис Whois украинского домена верхнего уровня ".UA" перестанет публиковать информацию о регистрантах доменных имен после 25 мая 2018 года. Также будут убраны данные об административных и технических контактах доменов сайтов.

Об этом на доменной секции конференции iForum-2018 сообщил руководитель технического департамента компании "Хостмастер" Тарас Гейченко.

Данные о регистранте и административно-технических контактах домена и ранее часто скрывались, но теперь это станет обязательным правилом.

Эти изменения проводятся в соответствии с рекомендациями ICANN. Причина в том, что с 25 мая 2018 вступают в силу требования нового европейского законодательства по защите персональных данных (GDPR).

С мая в странах ЕС вступит в силу новый регуляторный акт, посвященный защите персональных данных пользователей. Он называется GDPR.

Как сообщала "Страна", правительство США потеряло контроль над всемирной сетью Интернет.

Планируется, что ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам. Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня. Это следует из данных NTIA.

Отметим, что по данным разоблачителя Эдварда Сноудена, в АНБ США пристально следят за владельцами биткоинов.