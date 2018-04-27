Процесс обратного сшивания Корейского полуострова, похоже, пошел.

Сегодня впервые за многие десятилетия встретились два корейских лидера - Ким Чен Ин и Мун Чжэ Ин. Они приняли ряд судьбоносных для страны - да и всего региона - решений.

"Страна" рассказывала о встрече Кима и Муна, которые демонстративно протянули друг другу руки через пограничную плиту, разделяющую корейский народ. Теперь мы подводим итоги первому дню переговоров.

"Победа не бывает без страданий"

Главный результат сегодняшней встречи - это декларация о подписании мирного договора. Ведь обе страны официально находятся в состоянии войны, которая реально закончилась в 1953 году.

В подписанном сегодня документе Ким и Мун объявили о начале "эры мира" и пообещали работать над избавлением Корейского полуострова от ядерного оружия. Подготовить мирный договор и подписать его планируется уже в этом году.

При этом глава КНДР включил "холодный душ" и напомнил, что это уже третья попытка действительно заключить мир - предыдущие саммиты срывались. Правда, тогда в них не участвовали первые лица двух Корей.

"Возможно, будет откат назад, трудности и разочарования, - сказал Ким Чен Ын. - Победа не бывает без страданий".

Но в конце он дал волю оптимизму. "Мы ждали этого момента, - сказал Ким. - Мы один народ, я чувствую это. Мы должны жить в мире, как один народ, и процветать вместе".

Президент Южной Кореи напомнил, что Пхеньян первым принял решение заморозить ядерные испытания. "Это ценное начало для полного избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", - сказал Мун Чжэ Ин.

Главные пункты "корейских соглашений"

Декларация, которую подписали руководители КНДР и Южной Кореи, включает в себя следующие пункты:

1. Окончание взаимных враждебных действий. Подписание мирного договора до конца года.



2. Превращение демилитаризованной зоны на 57-й параллели в "зону мира" и прекращение пропагандистского вещания.



3. Сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе



4. Подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая



5. Воссоединение семей, разделенных вследствие войны



6. Соединение железных дорог и автомагистралей Юга и Севера в единую транспортную систему и их модернизация



7. Дальнейшее совместное участие в спортивных состязаниях, в том числе в Азиатских играх-2018.

Подводные камни "аншлюса"

Пока подписанные семь пунктов выглядят вполне реалистично - туда записаны в целом выполнимые положения. Главный вопрос вызывает позиция сокращения вооружения. Это, вероятно, и будет главным камнем преткновения для северян - Ким пока что не высказывал готовности пускать под нож свои ядерные арсеналы.

Впрочем, приготовления к "аншлюсу" пока выглядят столь впечатляюще, что многое в этом процессе, кажется, уже договорено. Причем не только между Кореями, но и более глобальными мировыми игроками.

Второй вопрос больше зависит от южной стороны. Насколько США будут готовы "подвинуться" из Сеула - так, чтобы их присутствие не вызывало раздражения Пхеньяна. Ведь Ким вряд ли согласится на сдачу своего военного потенциала на фоне полноценного американского военного присутствия на полуострове и в его окрестностях.

Судя по всему, этот вопрос уже обсуждается между США и КНДР - на днях Ким Чен Ин встречался с госсекретарем Майком Помпео. А в ближайшее время состоится встреча Кима с Дональдом Трампом.

Почему тронулся лед

У внезапной оттепели между странами, враждующими десятки лет, есть несколько причин.

С приходом к власти Дональд Трамп обрушился на страны, представляющие в американском понимании "ось зла". Новому президенту нужны были убедительные внешнеполитические победы - на фоне сложностей, возникших у него с политическими конкурентами внутри США.

Северной Корее, которая, не оглядываясь на окрики, регулярно испытывала средства доставки ядерного заряда на территорию вероятного противника, досталось едва ли не больше всех. Санкции, авианосцы у берегов, прямые угрозы войны и нелестные эпитеты в адрес "человека-ракеты". Но Ким в ответ запускал новые "болванки", справедливо рассудив, что начинать ядерный армагеддон в Азии Трамп не станет.

Военного решения у проблемы и правда не было - в случае конфликта Южной Корее грозило бы уничтожение. Вмешался бы на стороне Пхеньяна и Пекин. Поэтому, повысив ставки до предела, стороны решили договариваться (как уже рассказывала "Страна", такой метод переговоров - это фирменный стиль Трампа).

Пхеньяну пообещали снятие санкций и южнокорейские инвестиции. Одновременно в процесс включился Китай, который согласился быть гарантом ненападения на КНДР в случае ее разоружения.

Пока такой формат компромисса устраивает всех.

Как встречались Мун и Ким

Два лидера встретились сегодня утром прямо у демаркационной линии, разделяющей полуостров на север и юг.

Ким в окружении своих помощников и охраны вышел из дверей северокорейского пограничного пункта, спустился по лестнице, отделился от своего сопровождения и один пошел к Муну, который уже ждал его на линии пересечения.

Первое рукопожатие было символичным - прямо через бетонную плиту на границе. Обменявшись парой фраз и улыбок, Мун пригласил Кима переступить через кордон и сфотографироваться на южной стороне. Тот согласился, а после предложил своему визави переступить на северную сторону. Вокруг засмеялись и начали аплодировать.

Во время фотографирования глава КНДР тяжело дышал и видимо был взволнован. По лидеру Южной Кореи волнения заметно не было.

После рукопожатий Ким и Мун перешли на южную сторону и отправились проводить свои первые переговоры.

Ким Чен Ын заявил на демаркационной линии заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

После обмена короткими любезностями, главы двух стран проследовали по красной дорожке к месту переговоров, по пути перезнакомившись с членами делегаций.

Позже появилось видео уже с самих переговоров. В течение дня главы корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа, который, надо думать, уже согласован.

Le sommet entre les deux Corées a commencé par un long monologue de Kim Jong-un. Il a rappelé que les attentes étaient très grandes avant cette rencontre et qu’il espérait ne pas les décevoir. Sa soeur, à sa gauche, prend des notes. #KoreaSummit pic.twitter.com/mETfK5jkUh — Yann Rousseau (@yannsan) 27 апреля 2018 г.

Примерно в шесть часов утра по Киеву первый раунд переговоров был окончен, и лидер КНДР уехал на свою северную сторону обедать. Во второй половине дня он вернется и продолжит общение с южнокорейским президентом.

Журналисты сняли видео, как Мерседес Кима уезжает на обед, а за ним бежит охрана.