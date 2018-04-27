Сегодня, 27 апреля, Соломенский суд Киева арестовал обвиняемого во взяточничестве сотрудника СБУ Александра Карамушку.

Судья оглашает решение, фото: Cтрана

Подозреваемому в получении взяток в размере 47,5 тыс долларов - майору СБУ Александру Карамушке избрана мера пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью выйти на свободу при уплате залога в размере 700 прожиточных минимумов, что составляет 1,23 млн грн.

Такое решение в пятницу, 27 апреля, огласила судья Людмила Кизюн. Напомним, что САП настаивала на аресте Карамушки с альтернативой залога в размере 8 млн грн. Адвокаты СБУшника называли эту сумму чрезмерной и просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров. Срок действия решения суда - до 21 июня.

В свою очередь в САП пообещали подать апелляцию на размер установленного Карамушке залога и намерены добиваться его увеличения. Помимо этого, прокуроры подали в суд ходатайство о назначении экспертизы найденного в машине майора пакетика с белым веществом, где предположительно мог находиться кокаин.

На сегодняшний день Карамушка подозревается в получении неправомерной выгоды (с. 4 ст.368 УК Украины), но если будет установлено наличие наркотиков в его авто - ему могут объявить о подозрении по ст.309 УК Украины. Еще одно вероятное подозрение (по ст.263 УК Украины) грозит Карамушке за хранение боеприпасов - при обыске у него были изъяты патроны.

Адвокаты СБУшника пока воздерживаются от комментариев, планирует ли Карамушка вносить установленный ему судом залог. Они утверждают, что возможное решение об этом будет принято после обсуждения данного вопроса их клиента с членами его семьи и родственниками.

Ранее "Страна" писала о том, что Соломенский суд избрал меру пресечения сообщнице майора Карамушки.

Также мы сообщали, что судью и главу аппарата Подольского суда Киева задержали на взятке $10 тысяч.