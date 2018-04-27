В США в возрасте 79 лет умер известный американский саксофонист Чарльз Невилл.

Об этом сообщает USA Today.

Карьера Невилла началась в 1950-х, когда он выступал вместе с Би Би Кингом и другими музыкантами. С 1970-х он играл в группе Neville Brothers вместе со своими братьями Аароном, Артом и Сирилом. В 1989 году группа выиграла премию "Грэмми" в номинации "Лучшее инструментальное поп-исполнение". Награду им принесла песня Healing Chant с альбома Yellow Moon.

В ноябре прошлого года стало известно, что Невилл страдает от рака поджелудочной железы.

Чарльз Невилл умер за день до открытия в Новом Орлеане музыкального фестиваля Jazz & Heritage, хедлайнерами которого долгие годы были Neville Brothers.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый диджей Avicii внезапно умер после номинации на Billboard Music Award.

Также в США опубликовали видео из дома в день смерти певца Принца.