В Одессе трамвай маршрута №1 наехал на камень, находившийся на полотне, и сошел с рельсов. Затем трамвайный вагон врезался в столб.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает "7 канал".

"Вагон наехал на камень, находившийся на полотне. Никто из пассажиров трамвая не пострадал", – говорится в сообщении.

Из-за ДТП временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,7. Вагоны курсируют до Лузановки.

На месте аварии работают сотрудники Одесгорэлектротранс.

Ранее на этой неделе в Киеве на ходу сломался трамвай – у него лопнул тормозной диск. Металлический обломок пробил пол, влетел в салон и переломал ноги пенсионерке.

Фото: 7kanal.com.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе автоледи на джипе не поделила дорогу с трамваем. Автомобиль неожиданно выехал на рельсы к одному из торговых объектов на большой скорости.

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Киеве остановили движение по маршруту трамвая № 3.