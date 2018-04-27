В пятницу, 27 апреля в Оболонском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу об ограблении магазина "Праздничный" на Оболони, подозреваемыми в котором выступают несовершеннолетние школьники - Владислав Чобан и Богдан Попов (сын нардепа Попова).

Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

По ее словам, сегодня в заседании по сути оба обвиняемых признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3ст.187 УК Украины.

Помимо этого, в заседании были заслушаны потерпевшие по делу - работница магазина Праздничный и владелец этой торговой точки.

Вслед за этим в судебном заседании был объявлен перерыв до 5 мая для подготовки к стадии дебатов и оглашения последнего слова.

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