Легендарная шведская поп-группа ABBA записала новые песни, вновь собравшись в студии впервые с 1980-х годов.

Об этом говорится в заявлении поп-квартета в Insagram.

"Мы все чувствовали, что после примерно 35 лет было бы здорово снова встретиться и собраться в студии", - говорится в заявлении.

Музыканты отмечают, что запись нового материала стала неожиданным следствием их решения устроить "виртуальный тур", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников четверки.

"Такое ощущение, что время остановилось, а мы лишь на короткое время уходили в отпуск", - отмечается в заявлении.

Фото: instagram.com/abbaofficial

Дата возможного релиза нового материала пока не объявлена. Но уже известно, что одна из двух уже записанных новых песен - она называется I Still Have Faith In You - будет презентована в декабре на каналах "Би-би-си" и NBC.

Представитель ABBA пообещал привычное, но при этом современное звучание. Выступать вживую группа не намерена, в предстоящем туре ABBA Avatar будут участвовать голограммы Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Группа ABBA была образована в Швеции в 1972 году. В 1974 году она выиграла конкурс "Евровидение" с песней Wateloo. Шведский квартет продал более 400 млн синглов и альбомов по всему миру. Коллектив распался в 1983 году.

