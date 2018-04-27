В Кривом Роге на шахте Гвардейская произошла авария, при которой погиб один горняк и еще один получил травмы и госпитализирован. Об этом сообщает ГосЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в 22:15 в четверг, 26 апреля, на горизонте 1340 метров.

"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии", – говорится в сообщении.

Силами работников шахты первый пострадавший на клети был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи.

"Второму пострадавшему медицинские работники ГВГРО ГСЧС Украины оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть", - говорят в ведомстве отметили в ведомстве.

Последствия аварии уже ликвидированы.

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