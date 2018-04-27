В пятницу, 4 мая члены Трехсторонней контактной группы в Минске проведут переговоры о новом крупном обмене пленными на Донбассе.

Об этом в пятницу, 27 апреля передает Интерфакс со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

"Формула и дата обмена (пленных - Прим.Ред.) будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения", – сказал собеседник агентства.

"Речи об обмене в формате всех на всех нет", – добавил он.

По словам источника, "обмен будет вновь проходить по спискам".

"Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе – представить списки", – сказал собеседник "Интерфакса".

В то же время, сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов заявил: "Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена".

"Мы готовим (на 4 мая – Прим.Ред.) возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. Всех на всех" сложно – выверяются списки", – цитирует Грызлова "РИА Новости".

Грызлов считает, что главное – выдержать пропорцию: "Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории "республик" (сепаратистов - Прим.Ред.)".

По такой логике, на пятерых задержанных с украинской стороны должен произойти обмен на одного жителя Донбасса.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко отказалась комментировать "Украинской правде" слова Грызлова.

Как сообщала "Страна", Украина готова обменять 23 россиян на украинских политзаключенных. "Скажу так: мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко.

Напомним, что по словам отца заключенного, в российском СИЗО украинцу Павлу Грибу не оказывают медпомощи.