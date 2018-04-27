NASA опубликовало снимок северного сияния, выполненный в черно-белом цвете, который был сделан с помощью радиометра VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), установленного на спутнике Suomi NPP.

Как сообщается на сайте агентства, на изображении зафиксировано северное сияние над Северной Америкой.

Снимок был сделан 21 апреля 2018 года.

Фото: nasa.gov

Отмечается, что такого эффекта удалось достичь благодаря функции "день-ночь" радиометра, которая позволяет выявлять свет в диапазоне от зеленого до ближнего инфракрасного и использует функцию фильтрации для наблюдения за такими явлениями, как молнии, полярные сияния, пожары и другие.

Сенсорам спутника удалось уловить видимую эмиссию света, которая стала результатом взаимодействия заряженных частиц с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы Земли.

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